نانسي عجرم… تشعل مواقع التواصل بأحدث أغانيها “على شأنك ” بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - طرحت نانسى عجرم، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “على شانك”.

ونشرت نانسى عجرم، كليب الأغنية، عبر حسابها على “تويتر” وعلقت قائلة: “متحمسة لأغنية على شانك.. أخيرا انتهت وتم طرحها”.

أغنية “على شانك”، كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع هانى يعقوب.

وكانت نانسى عجرم، أحيت، مؤخرا، حفلا غنائيا ضخما تحت عنوان “نحنا لبنان”، مع الدى جى “رودجى”، ضمن مهرجان جونية الدولية، وتحديدا على مسرح ملعب فؤاد شهاب، وسط حضور أكثر من 13 ألف متفرج.

قدمت نانسى عجرم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياتها القديمة والجديدة منها “صح صح”، بالإضافة إلى أغنيتها الجديدة “عيشها بعافية”، التى قدمتها مع مطرب الراب مروان بابلو.