رانيا الملاح … بإطلالة جريئة ساخنه باللون الاحمر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رانيا الملاح عدة صور جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رانيا في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا أحمر قصير، ومعتمدة علي الميكب الجرئ.

يذكر أن آخر أعمال رانيا ملاح، مسلسل السرايا، بطولة مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي ودنيا وتأليف أحمد صبحي، وإخراج عصام حلمي.

مسلسل السرايا تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول الطبقات الثرية ومشاكلها في المجتمع ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.