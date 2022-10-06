نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بإطلالة رائعة.. هبة عبدالغني تخطف الأنظار على ريد كاربت مهرجان الإسكندرية على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة هبة عبد الغني، الانظار إليها خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الأمير أباظة، والتي تبدأ فعالياتها اليوم الأربعاء، وتستمر فعالياتها حتى 10 أكتوبر الجاري، وتحمل اسم النجم محمود حميدة، وتشارك هبة كعضو لجنة تحكيم في مسابقة أفلام الطلبة، والتي تتكون لجنة تحكيم المسابقة من مدير التصوير سمير فرج، والناقد المصري مجدي الطيب.

وأطلت هبة عبدالغني بإطلالة مميزة و ملفته، بفستان منفوش مطرز بمزيج من الذهبي والفضة بخيوط السيرما من دار الازياء بيرلا، واعتمدت على مكياج مميز بأنامل خلود خالد والشعر تصفيف هيما چو، وأكملت الإطلالة بشنطه ذهبيه من تصميم لمياء حجازي، وارتدت مجوهرات من جلامور، والإطلالة كاملة حملت توقيع ستايلست كريم فضل، تصوير رنيم عزت وباڤلي مجدي.

تنطلق فعاليات الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، اليوم الأربعاء، والتي تُقام من يوم 5 إلى 10 أكتوبر الجاري.

ويأتي مهرجان الإسكندرية السينمائي، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فيما يُقام حفلًا الافتتاح والختام بالقاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية.

يشار إلي أن آخر أعمال الفنانة هبة عبد الغني، مسلسل “جزيرة غمام”، عرض فى شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى وبطولة طارق لطفى، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، عبد العزيز مخيون، محمد جمعة،ميار الغيطي، وظهور خاص للفنانة وفاء عامر إضافة إلي عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف.

الجدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام و الذي شاركت في بطولته النجمة هبة عبد الغني قد حصد في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما العديد من الجوائز منها الديكور و احسن ممثل دور ثاني و احسن مدير تصوير وأحسن ممثل وأحسن مؤلف و احسن مسلسل درامي تليفزيوني.

وكانت هبة عبدالغني إطلت بإطلالة مميزة، حيث من تم تكريمها خلال الحفل عن مشاركتها في بطولة مسلسل “جزيرة غمام”، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي .

وظهرت هبة عبد الغني، بإطلالة مختلفة بفستان طويل من الحرير الطبيعي باللون الفوشيا بصيحة ” الأوف شولدر” من تصميم مصممة الأزياء داليا زيان، واعتمدت مكياج بسيط بأنامل رضوى الشامي والشعر تصفيف وليد فكري، وارتدت مجوهرات من جلامور والإطلالة كاملة حملت توقيع منسق الملابس ستايلست كريم فضل.