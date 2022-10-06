نسرين طافش… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار واحد المتابعين ايه الجمال ده بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها فيديو جديد لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

وظهرت نسرين طافش في الفيديو بإطلالة صيفية متميزة مرتدية “ توب” أبيض قصير وبنطلون جينز.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور الصادمة لمراحل تطور شكل النجمة السورية نسرين طافش بعمليات التجميل.

تم تداول هذه الصور بين النشطاء بكثرة وقد تم ترشيح نسرين طافش منذ فترة للقب صاحبة أجمل وجه.

وعلق رواد السوشيال ميديا على صورها اتحولت وآخرون إحنا اتصدمنا.