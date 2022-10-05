نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر صبا مبارك… بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور عبر ”أنستجرام” .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة صبا مبارك صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وعلقت صبا مبارك علي الصورة كاتبة: “Hi اشتقتلكم”.

وكانت صبا مبارك مرتدية توب مكشوف الأكتاف، تاركة خصلات شعرها في تسريحة كيرلي أنيقة، مع ميك أب جذاب.



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل توبة، من بطولة عمرو سعد، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، عبد العزيز مخيون وعارفة عبد الرسول، وهو من إخراج أحمد صالح. ويُعرض المسلسل يومياً على قناتي “MBC مصر”، بينما تُعرض حلقاته مبكراً بيوم كامل على منصة “.. شاهد الان”.



وشاركت صبا، أيضاً في مسلسل سوتس بالعربي الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة، وتظهر صبا بدور فريدة التي تدير المؤسسة. مسلسل Suits هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.