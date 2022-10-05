انجي خوري تخطف جمهور سما المصري بجسم منحوت وفيديو فاضح مثير للجدل .. شاهد

فنون - كتب سعد محمود في الأربعاء 05 أكتوبر 2022 12:13 مساءً - نشرت العارضة السورية انجي خوري عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة لها من اخر جلسة تصوير قامت بها.



وظهرت انجي خوري في الصورة بإطلالة ملفتة جدا مرتدية فستان قصير باللون الاسود والبني مكشوف الصدر والأفخاذ وهي تضع يديها على رأسها بحركات مثيرة للغرائز.



وبدا جسم انجي خوري كأجسام الالعاب الصغيرة والغير متناسقة بسبب التعديلات التي اجرتها على صورتها والتي بدت واضحة تماما انها قامت على برنامج تعديل الصور وتصحيحها " الفوتشوب "

تفاعل الكثير من متابيعيها عبر صورتها وتداول الكثير تعليقات ستخرة بسبب صورتها الأخيرة التي ظهرت بها بشكل غريب ولافت.



دائما ما تلفت انجي خوري الجدل بسبب صورها ومحتواها الرائج عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، اذ يتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع.



من جهة أخرى انجي خوري بدأت شهرتها مطلع عام 2018 واكتسبت شهرة كبيرة بوقت قصير بسبب اثارتها للجدل وظهورها في كثير من الأحيان شبه عارية.



أطلقت أغنية استعراضية لها عام 2019 عبر قناتها الخاصة على اليوتيوب وحصدت مشاهدات عالية.



اشتهرت عام 2018 عندما هاجمت الفنانة اللبنانية قمر بسبب زوجها السابق الفنان آدم واتهمتها بخطفها وتعذيبها.

