سما المصري : الرجالة عندهم ضعف علي السرير.. فحرام ناخد فياغرا

بيروت - ثريا شاهين - علقت الفنانة سما المصري على طرح "الفياجرا النسائية" في الأسواق المصرية، كدواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات.

وقالت المصري، المعروفة بإثارتها للجدل عبر صفحتها على "إنستغرام": "فياجرا حريمي إيه ياجماعة اللي الحكومة هتنزلها في السوق؟ نهار أسود.. هي الرجاله قادرة على نسوانها دلوقتي لما تقدر عليهم بعد الفياجرا؟".

وأضافت: "النسوان صحتها شديدة برضو مش مستنيه فياجرا، كدة عدد السكان هينفجر ياجدعان".

وأكملت سما: "يوم مش فايت يوم ما الفياجرا دي تنزل السوق، النسوان هتاكل الرجالة في الشوارع والله"، مختتمة: "الله يرحم رجالة مصر …..الحقوا استخبوا".

وكانت إحدى شركات الأدوية العاملة في السوق المحلية بمصر، قد أعلنت موعد طرح أول دواء لضعف الرغبة الجنسية لدى السيدات باسم "الفياجرا النسائية"، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة والسكان، على إطلاقه في الأسواق؛ وذلك لعلاج ضعف الرغبة الجنسية عند السيدات، بعد إعلان إحدى الدراسات أن السبب الأكبر للطلاق في مصر هو سوء العلاقة الحميمية بين الزوجين.

