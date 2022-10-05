مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة مي عمر، علي مشاركة صورة جديدة لها في أحدث جلسة تصوير وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت مى عمر الأنظار بجمالها ورشاقتها في إطلالة كلاسيكية، مرتدية چيبه جلد بالاسود اللامع وچاكيت وقميص أبيض، مع قبعة انيقة ودعمت اللوك بميك أب يتناسب مع اطلالاتها.

وكانت مي عمر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل ” رانيا وسكينة ” وشاركها البطولة نخبة من النجوم منهم روبي وأحمد خالد صالح وأحمد كرارة.

وتنتظر مي عمر عرض فيلمها الجديد “ بضع ساعات في يوم واحد” من بطولة محمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.