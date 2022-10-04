هيفاء وهبي… بإطلالة شبابيه جريئة… وفيديو حماسى .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بنشر برومو كليب أغنيتها الجديدة “ولد”، وروّجت للكليب العفوي الذي اختارت تصويره في الشارع بطريقة بسيطة.

وظهرت هيفاء في البرومو التشويقي بإطلالات كاجوال صيفية استعرضت من خلالها أناقتها ورشاقتها، ولفتت الأنظار بحركاتها الراقصة بكل رشاقة وبدلعها والاستعراض أمام سيارة تاكسي قديمة في وسط الشارع، ووقفت ترقص بدلع على سقف السيارة وفي الشارع، وحمّست الجمهور من خلال المشاهد للكليب الجديد.

واختارت هيفاء إطلالة ناعمة عبارة عن بنطال جينز واسع ومفتوح من الجانبين بشق عالٍ، مع كورسيه ضيقة باللون الأسود وجاءت مكشوفة عند الصدر وبفُتحات جانبية ناعمة، ونسّقت مع إطلالتها مجوهرات رقيقة أضفت عليها لمسة أنثوية جميلة.

وأرفقت هيفاء المقطع بتعليق شوّقت من خلاله الجمهور، وكتبت فيه: “لا أطيق الانتظار لأريكم ما كنت أعمل عليه! ابقوا متابعين”. ونال المقطع إعجاب الآلاف من متابعي هيفاء الذين أثنوا على نشاطها وعفويتها وتجدّدها المستمر وحرصها على تقديم كل ما هو جديد ومختلف.

من جهة ثانية، حصدت النجمة اللبنانية نجاحاً كبيراً من خلال فيلم “أشباح أوروبا” الذي يُعرض حالياً في دور السينما، وحققت من خلاله ايرادات كبيرة ونجاحاً جماهيرياً لافتاً، ويشاركها في الفيلم عدد من النجوم، بينهم أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وباسم سمرة وغيرهم.