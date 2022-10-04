دولى شاهين… تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة الزوجية .. شاهد الان

كشفت الفنانة دوللي شاهين، المواقف التي تعرضت فيها للخيانة من قبل زوجيها السابقين، وأسباب انفصالها عنهما ورد فعلها على كل موقف من هذه المواقف، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “البخت” الذي تقدمه الإعلامية خلود عزمي، على قناة الشمس.

دوللي شاهين تروي تفاصيل تعرضها للخيانة

وقالت الفنانة دوللي شاهين: “أول مرة في أول زواج ليا كنت راجعة من السفر ولما دخلت البيت حصل ارتباك في البيت، ودخلت غرفتي لتوضيب أشيائي فسمعت زوجي السابق وهو يتحدث مع امرأة ويقول لها: أسف مش هعرف أقابلك علشان زوجتي جت دلوقتي بشكل مفاجئ”.

وأكملت حديثها قائلة: “لم أقم بأي رد فعل وقتها ولكن بعدها كلمتني نفس المرأة التي كان يحدثها زوجي وطلبت مقابلتي، وبالفعل قابلتها، وقالت لي إن زوجي السابق أخذ منها بعض المال وهي تحتاج هذا المبلغ فأخبرتها أن تأتي لتصوير فيديو كليب كنت أعمل عليه وقتها وهي كانت تعمل ماكيير فطلبت منها أن تعمل مقابل أجرها ووافقت لأني ليس لي علاقة بما بينها وبين زوجي.

تفاصيل مشاجرة دوللي شاهين مع زوجها الأول

وأضافت: “وزوجي الأول كان يعمل مصور وكان متواجد وقت تصوير الفيديو كليب وتقابلا في لوكيشن التصوير ونشبت بينهما مشاجرة ومن هنا أعاد الله لي حقي في خيانته لي”.

دوللي شاهين تروي تفاصيل خيانة زوجها الثاني لها

وقالت دوللي شاهين بشأن خيانة زوجها الثاني لها: كنت عائدة من السفر أيضا ودخلت غرفة نومي بمنزلي فوجدت أشياء نسائية بغرفتي فعرفت أنه يخونني فانفصلنا بصمت ولم أبدي أي ردة فعل لأنه كان موضوع منتهي من قبلها بالنسبة لي.

أغنية “ننة هو”

ومن ناحية أخري، طرحت دوللي شاهين مؤخرا أغنية بعنوان “ننة هو” الذي حققت نجاحا كبيرا عبر قناتها “يويتوب” وهي من كلمات خالد حمزاوي، دوللي شاهين، ألحان وتوزيع أحمد عبد العزيز.

كلمات أغنية “ننة هو”

وتقول كلمات الأغنية: “دخلت أنام نينا هو.. وصحيت زهقانة مودي نو.. مش عايزة نسكافيه لاتيه ولا حتى خضار سوتيه.. هاشرب كافيه.. مش طالبة حمادة ومادة.. جاي في رغي وحوارات.. حببيب معهوش عربية.. سنكوح من غير شربات انا هكلم زيزو واغيظو امور وبتاع حركات يختين وفراري وفيلا وبيتاجر ف الآثارات في العك ده قلبي اتمادا فكني من الهري واغير جو ناس فشنك وكلمنجية نوفو ريش وعبط ولاد العو”.