مى حلمي… تثير الجدل بإطلالة جريئة وبطن مكشوفة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أثارت الإعلامية مي حلمي حالة من الجدل بعد ظهورها الأخير على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

ارتدت مي بنطلون من اللون الأخضر، ونسقت معه توب مكشوف البطن منقوش ببعض الورود، وتركت كعادتها شعرها منسدل بطريقة بسيطة وعفوية مع مكياج جرىء يناسب ملامحها.

تفاعل متابعي مي مع صورتها وأضافوا العديد من التعليقات التي تكشف مدى جمالها وأناقتها، خاصة وأنها تظهر دائما بملابس وإطلالات مميزة.

مي حلمي حققت شهرة كبيرة بعد ارتباطها بالمطرب محمد رشاد، واعتبر البعض قصة حبهما من القصص الأسطورية بين المشاهير، حيث تجاوزا العديد من الخلافات لإتمام الزواج.

بعد فترة قصيرة من الزواج أعلنا انفصالهما، وأكدت مي أنها كانت تتعرض للعنف لدرجة أنها قامت بإجهاض أطفالها التوأم، لكن رشاد ظهر في لقاء تليفزيوني وأكد أن السبب في الإجهاض هو إصرارها على القيام بعملية تجميل في منطقة الشفاه.

الجدير بالذكر أن مي حلمي أكدت أن محمد رشاد لم ينفق أي أموال في منزله طوال فترة زواجهما، وأنها كانت تقوم بهذه المهمة من مالها الخاص.