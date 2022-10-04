ساميه الطرابلسي… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سامية الطرابلسي جمهورها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير.

وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات” إنستجرام “.

إطلالة سامية الطرابلسي

وظهرت سامية بإطلالة أنيقة وجذابة، وهي ترتدي فستانا باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية نسقت ألوان مكياچ ترابية وبسيطة لتبرز جمال ملامحها، واعتمدت علي ترك شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، مما نال إعجاب الجمهور وانهالت عليها التعليقات.

سامية الطرابلسي

و جدير بالذكر أن،شاركت سامية الطرابلسي فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “مكتوب عليا” بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

سامية الطرابلسي

أخر أعمال سامية الطرابلسي

بالإضافة إلى أن أحدث أعمال سامية الطرابلسي فيلم “تماسيح النيل” بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر، خالد الصاوى وبيومي فؤاد وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

سامية الطرابلسي

السيرة الذاتية لسامية الطرابلسي

وُلِدت 12 يونيو 1987 في تونس لأبوين تونسيين ولكنها نشأت وتربت ودّرست في المملكة العربية السعودية بِمدينة جدة وعاشت مُتنقلة بين جدة وتونس ومصر ودبي ; كانت متزوجة من رجلٍ لبنانيٍ كما أنها تحمل الجنسية اللبنانية وتُجيد اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية إضافةً إلى اللغة العربية.

بدأت حياتها الفنية كفتاة إعلانات، ومن ثم اخترقت مجال التقديم عبر برنامج شبابي في قناة «أي آر تي» حيثُ عملت في البداية كمذيعة.

ثم في عام 2012 اتجهت للتمثيل بعدما رشحها الفنان فايز المالكي للمشاركة بمسلسل سكتم بكتم بموسمه الثالث الذي كان خطوتها التمثيلية الأولى.

أهم أعمال سامية الطرابلسي

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي في العديد من الأعمال الفنية وهي، الخليوي، شكه دبوس، بنك الحظ، مش رايحين في داهيه، عقدة الخواجة، عيش حياتك، شنطة حمزة.

أما عن أعمالها الدرامية فقد شاركت في عدد كبير من المسلسلات وهي، النمر، ساحرة الجنوب، واي فاي الجزء الثاني، سكتم بكتم الجزء الثالث، هذا حنا، فرصة ثانية.