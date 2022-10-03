درة … بإطلالة ساحرة تخطف القلوب بجمالها الصارخ .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة درة زروق جمهورها ومتابعيها أحدث إطلالاتها الصيفية، حيث ارتدت فستانا أزرق، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

وعلقت الفنانة درة على إطلالتها: “الزهرة الزرقاء، بعد كل شئ ننجح دائما في الشفاء، جروحنا تجف وتتصلب مثل الزهرة الزرقاء”، وأضافت الفنانة ليلى أحمد زاهر تعليقا برمز “قلوب حمراء”، وعلق أحد المتابعين: “يا جماله يا جماله”.

درة ، شاركت مؤخرا في بطولة فيلم الرعب “جدران”، مع الفنان أحمد بدير، و نقولا معوض، وفراس سعيد، وهند عبد الحليم، وحنان سليمان، و قصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ومن إخراج محمد بركة.