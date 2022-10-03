ياسمين الخطيب… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف تستمر في إثارة الجدل .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة لها بأحدث إطلالالتها حيث أنها ظهرت بفستان قصير سوارية باللون البيج وتركت شعرها منسدل على ظهرها وأعتمدت وضع مكياج خفيف وخاصة كحل أسود يبرز جمال عيونها وعلقت على الصورة قائلة: “هنَّ كثيرات لكني كُلهنَّ”.

ياسمين الخطيب تسرد تفاصيل تعرضها للتحرش

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب منشور تسرد فيه تفاصيل تعرضها للتحرش في فترة مراهقتها من قبل طبيب حيث أنها قالت: “في مراهقتي تعرضت للتحرش في مستشفى خاص بالمهندسين، من طبيب الطوارئ الذي لم ينهاه الضمير أو تمنعه الشفقة، من التحرش بفتاة بين الحياة والموت!

لم يؤلمني الموقف بقدر ما آلمني عدم تصديق الجميع لقصتي، ظنًا منهم أني كنت في حالة اغماء وهُئ لي! لم يصدقني أحد سوى عمتي زينب، التي لم يهدأ لها بال إلا بعد فصل الحيوان من المستشفى!

وتابعت: “إلى الجميلة ياسمين متعب، أصدقك، وأشعر بألمك، وأدعمك بكل ما أوتيت من قدرة على نُصرة الحق.. فلا تخافي ولا تحزني.