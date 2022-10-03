مى سليم… تخطف الأنظار بإطلالة جديدة باللون الاحمر .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - استطاعت الفنانة مي سليم خطف عدسات الصحافة والإعلام خلال احتفالية منصة .. شاهد الان واحد شركات الاتصالات الشهيرة.

وبدت مي سليم بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، حملات، مصمم من قماش الساتان باللون الأحمر مطرز بحبات اللؤلؤ، مكشكش من الأمام، نسقت عليها كلاتش باللون الفضي،

الفستان عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك المط في الشفاه.