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ساره سلامه… بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها وتشعل الانستجرام .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سارة سلامة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت سارة سلامة، مرتدية توب بسيطا باللون الأسود، ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الرموش السوداء التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت سارة سلامة، أن ترفع شعرها الذهبي الطويل مع بعض الخصلات المتطايرة التي تكشف جمالها.

ولم تتكلف سارة سلامة، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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