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مى عمر… بإطلالة ساحرة تخطف قلوب المتابعين بجمالها الصارخ .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة مي عمر متابعيها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ظهرت الفنانة مي عمر وهي ترتدي فستان باللون البرتقالي، واعتمدت على ترك خصلات شعرها منسدلة على أكتافها، مع وضع مكياج ناعم يبرز جمالها.

أخر أعمال مي عمر الدرامية

يذكر أن آخر أعمال مي عمر في رمضان الماضي 2022، مسلسل “رانيا وسكينة”، بطولة روبي وصبا الرافعي، وأوتاكا، وسليمان عيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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