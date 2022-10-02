نهله سلامه… تثير جنون المتابعين بإطلالة جريئة .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة نهلة سلامة، أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت نهلة سلامة، بإطلالة جذابة مرتدية فستان مكشوف باللون الذهبي المطرز وهو ما كشف عن رشاقتها ووجمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نهلة سلامة على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر، وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نهلة سلامة مسلسل “نقل عام” كتبه ورشة من المؤلفين الشباب وإخراج عادل أديب، بطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، مريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، عرض فى 30 حلقة.