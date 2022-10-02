دينا … تتألق بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - استطاعت الراقصة دينا خطف أنظار المتابعين بإطلالتها الجريئة ,مشاركة بعض الصور عبر حسابها على الإنستجرام.

حيث ظهرت مرتدية تيشيرت ذو أكمام وجيب قصيرة سوداء اللون, ووضعت مكياج قوي تناسب مع إطلالتها الساحرة.

تاركة شعرها منسدلا على ظهرها, وحازت الصور على تفاعل كبير من قبل المتابعين والفنانين, أبرزهم الفنانة نادية الجندي, والفنانة دينا عبد العزيز.

كما أن أخر أعمالها كان مسلسل “نقل عام”,وشارك في بطولته محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيي الدين، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب.

ويذكر أن مسلسل “نقل عام” من تأليف مجموعة من الشباب الجدد، ومن وإخراج عادل أديب، وحقق المسلسل نجاحا باهرا .