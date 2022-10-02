ساره سلامه… بإطلالة جريئة تبرز أنوثتها وتشعل الانستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة سارة سلامة صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت سارة سلامة، مرتدية توب بسيطا باللون الأسود، ودون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة في المكياج على الرموش السوداء التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

واختارت سارة سلامة، أن ترفع شعرها الذهبي الطويل مع بعض الخصلات المتطايرة التي تكشف جمالها.

ولم تتكلف سارة سلامة، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة