اليسا… بإطلالة جريئة من باريس كلها أنوثة بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور خلال تواجدها فى باريس.

وظهرت الفنانة اللبنانية إليسا، بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية فستان باللون الذهبى مكشوف الصدر ونسقت معه كوت باللون الاسود.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الفنانة اللبنانية إليسا، على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

أكدت المطربة اللبنانية إليسا عن دخولها فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، مما يجعلها تكثف من طرح العديد من الأغاني الرومانسية، التي كان أخرها أغنيتها مع سعد لمجرد من أول دقيقة.

وأضافت إليسا من خلال برنامج عرب وود، أنها بالفعل تعيش فى قصة حب جديدة خلال هذه الفترة، قائلة: “نعم أنا أحب جديد بس مفيش معلومات ممكن اقولها عن حبيبي سوري”.