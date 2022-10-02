بيلا حديد … تتصدر التريند شبه عاريه وتصنع فستان من الرزاز الابيض بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - بيلا حديد تتصدر الترند وهي شبه عارية

بفستان من الرذاذ المبخوخ .. هكذا أطلت بيلا حديد في أسبوع الموضة

تصدرت عارضة الأزياء الأمركية من أصول فلسطينية بيلا حديد الترند في العالم أجمع بعد ظهورها في اسبوع الموضة العالمي شبه عارية على منصة العرض، لـ يقوموا بصناعة فستان من الرذاذ لها على المسرح.

فستان من الرذاذ المبخوخ

أطلت بيلا حديد في الفقرة الختامية من عرض أزياء Coperni لربيع وصيف 2023 شبه عارية، لصنع فستان لها من الرذاذ أمام الحضور مباشرة.

وتم تنفيذ تقنية رش الرذاذ مع شركة فابريكان العالمية التي ابتكرته بمركب كيميائي معين، وبمجرد ملامسته للجلد يتحول إلى قماش، ويتكون هذا الرذاذ من قطن وألياف، كما يمكن إذابته ورشه مرة أخرى.

وبعد انتهاء العرض مباشرة انتشر هذا الفيديو بطريقة خيالية وتداوله عدد كبير من الصفحات والمواقع، وكانت بيلا ختام هذا العرض الذي قدمت coperni خلاله مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2023 التي تنوعت ما بين الإطلالات الكلاسيكية والـcasual.