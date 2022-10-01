نجمة "باب الحارة" تتخطى حدود الجرأة وتظهر بلا ملابس داخلية .. شاهد الان

فنون - كتب سعد محمود في السبت 01 أكتوبر 2022 08:27 صباحاً - أثارت الفنانة شمس الملا، إبنة المخرج السوري بسام الملا، الجدل مجدداً من خلال إطلالة جريئة.

وتناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لها وقد ظهرت وهي ترتدي "بودي" ضيق جداً بلا ملابس داخلية، أبرز تفاصيل خادشة.

وأطلت في صورة أخرى مرتدية "توب" بلا أكتاف وقصيرة كشفت بطنها.

وتعرضت الفنانة السورية واجهت موجة كبيرة من الانتقادات. وأشار بعض المتابعين إلى أنها تخطت الحدود بجرأة ملابسها.

يشار الى الملّا ضم ابنته الى صفوف نجوم العمل الجماهيري "باب الحارة" في الجزء التاسع، حيث أدّت شمس دور "صفا" الفتاة التي تلجأ الى "حارة الصبع" هاربة من الفرنسيين، بعد ان قتلت جنوداً منهم انتقاماً لوالديها. وتدخل الحارة متنكرة بملابس الرجال.