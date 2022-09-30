نجلاء بدر… بإطلالة جريئة تثير الجدل بفستان مكشوف .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة نجلاء بدر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نجلاء بدر في الصور بإطلالة ملفتة و جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأسود المصنوع من القماش الستان، الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت نجلاء بدر حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، تزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نجلاء بدر على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.