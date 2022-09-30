مايا دياب… تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في احدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية مايا دياب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها.

ظهرت مايا دياب، في الصور بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت فستان باللون الاخضر مكشوفة الأكتاف، واعتمدت مكياج جذاب، مما نال اعجاب متابعيها.

قد أثارت مايا دياب الجدل خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ما ظهرت خلال إحيائها حفلا بإطلالة جريئة.

تألقت مايا دياب في الصور بإطلالة ملفتة و جريئة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الأزرق الفاتح واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش المطرز بالكامل، بالإضافة إلي ذلك تميز بالقماش الشفاف الذي كشف عن ساقيها.