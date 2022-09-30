لاميتا فرنجيه… بإطلالة جريئة في احدث ظهور عبر انستجرام ظهور .. شاهد الان الجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بمجموعة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت لاميتا فرنجية، وهي تجلس على سفرة طعام بفستان أصفر طويل مفتوح لأعلى الفخذين، واعتمدت تسريحة شعر بسيطة، ومكياج ترابي ناعم زاد من جمال إطلالتها.

فيلم عمر وسلمى 3

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية فيلم “عمر وسلمى 3” مع النجم تامر حسنى، والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها فى أى عمل فنى، حيث تبعد عن الظهور الفني منذ ثمان سنوات.