ساره سلامه… تلفت الأنظار بإطلالة جريئة وفستان مكشوف فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة سارة سلامة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرامن بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

ظهرت سارة سلامة بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بشق من جانب كشف عن ساقيها، كما تيميز باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت سارة سلامة حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر، و حزام أسود حول منطقة الخصر مما كشف عن قوامها المثالي.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سارة سلامة على خصلات شعرها الأشقر المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغي مبالغ فيها.