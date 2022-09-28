شاهد .. بكل وقاحة ..شاب يقوم بفعل فاضح ويمارس الرذيله مع رهف القنون وهي بدون ملابس بحفلة خاصة .. ورد فعلها صادمة!!

انت الان تتابع خبر بكل وقاحة ..شاب يقوم بفعل فاضح ويمارس الرذيله مع رهف القنون وهي بدون ملابس بحفلة الهالوين.. ورد فعلها صادمة!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2022/09/28 الساعة 09:09 مساءٍ | (هبه الوهالي )

شاركت المشهورة السعودية ​رهف القنون​ فيديو لها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام .

وظهرت رهف في الفيديو ترقص وداعب شخص مجهول مؤخرتها وامسكها، لكن ما إستفز المتابعين وأثار الجدل بينهم هو ردة فعلها، فهي بدت سعيدة بما يحصل.

وكانت قد نشرت رهف القنون أمس السبت، فيديوهات لها بإطلالة عارية عبر حسابها الشخصي على “انستغرام” احتفالًا بعيد عيد الهالوين .

وظهرت رهف القنون في أحد الفيديوهات مرتدية فستانا أبيض قصيرا، مؤدية حركات جريئة صحبة فتيات، وفي فيديو ثاني، ظهرت صحبة مجموعة من الفتيات يرتدين أزياء داخلية شفافة ما جعلهم يبدو شبه عاريات .