شمس الكويتيه… بإطلالة جريئة تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت المطربة شمس الكويتية متابعيها صورا جديدة لها تستعرض فيها أنوثتها وجمالها، وقامت بمشاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

تألقت شمس الكويتية، بجمبسوت حمالات بنقشة التايجر بتصميم مكشوف من منطقة الصدر، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها ، أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجًا ناعمًا متناغمًا مع لون بشرتها مع لون البينك في الشفاه.

يُذكر أن أغنية” معلية” التي طرحتها المطربة شمس الكويتية بطريقة الفيديو كليب، هي أحدث أعمالها، وهي من كلمات رامي العبودي وألحان نور الزين وتوزيع الموسيقي عمار عدنان.

ومن المقرر أن تطرح” شمس” ثلاث أغنيات جديدة خلال الفترة المقبلة وهي أغنية “أسكت” كلمات محمد فتحى، وألحان وتوزيع محمد عبد العظيم، وأغنية “الراجل الشرقي” من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري، وأغنية “أفصل”.