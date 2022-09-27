مى عزالدين… تتألق بإطلالة ساحرة وتثير الجدل من جديد بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنانة مي عز الدين، وذلك من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لفتت مي عز الدين الأنظار في الصورة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان مجسم باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها، واتسم بأنه ذا أكمام مكشوفة.

تزينت مي عز الدين ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي زادت من جاذبتها و أناقتها، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي عز الدين على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمال ملامحها.