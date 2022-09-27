نسرين طافش… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار واحد المتابعين ايه الجمال ده بالفيديو

تم تداول هذه الصور بين النشطاء بكثرة وقد تم ترشيح نسرين طافش منذ فترة للقب صاحبة أجمل وجه.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة