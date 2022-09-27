نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زينة… تتألق فى أحدث جلسة عبر ”انستجرام” على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة زينة عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت زينة في الصور بإطلالة مميزة،مرتدية فستان أسود كات مفتوح الصدر، معتمدة علي الميكب الناعم الذي أوضح جمال ملامح وجهها.

وكتبت:” طالما ان القادم في غيب الله ، فتصوره جميلا ????????????????”

وعلي صعيد أخر تصدرت الفنانة زينة مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت مساء أمس ضيفة في برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي مصر مع الإعلامي عمرو أديب.

خطفت زينة الأنظار في الحلقة بإطلالة راقية وأنيقة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالنقوشات الراقية ذات الألوان الهادئة، مما كشف عن رشاقتها.

سعر فستان زينة

قد حمل فستان زينة في حلقة برنامج الحكاية توقيع دار الأزياء العالمية louis vuitton، وبلغ سعر الفستان ما يقرب من 60 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين جمهورها و متابعيها على السوشيال ميديا.