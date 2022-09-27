ناهد السباعي… تتألق بإطلالة جريئة تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - نجحت الفنانة ناهد السباعي بـ أن تبهر جمهورها ومحبيها بجمالها بـ آخر ظهور لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حيث أنها نشرت عدة صور لها بـ لون شعر جديد وبقصة شعر مختلفة على التي اعتاد عليها الجمهور وقامت بوضح “مكياج” خفيف ليبرز جمالها، كما اعتمدت بعض حركات الأنوثة في الصور لتكتمل إطلالتها بنجاح.

ناهد السباعي ترد على محمد رمضان بعد تصريح عن فريد شوقي

ردت الفنانة ناهد السباعي عن ما قاله الفنان محمد رمضان عن جدها فريد شوقي وأنه لا يقبل أن يقوم بدور الذي قام به في أحد أفلامه وأن فيلم عبده موته لا يف الاخلاق كما فعل فيلم حميدو فكتبت ناهد: “لو متعرفش مين فريد شوقي مش لازم ترجع لكتب التاريخ ask google افلام الجريمة زمان غيرت سلوك بشر للاحسن وقوانين بلد للأرحم”