هيفاء وهبي… تثير الجدل بفتحة صدر واسعه على انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - أطلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمقطع فيديو جديد لها.

تألقت الفنانة هيفاء وهبي في الفيديو بإطلالة جريئة، مرتدية فستان متوسط الطول بأكمام طويلة؛ وذو فتحة صدر، ومنقوش بالورود التى تنوعت ألوانها بين البينك والأسود.

ثم نسقت مع الفستان حذاء صيف ذا كعب عالي مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، ونالت تلك الإطلالة الكثير من التعليقات والإعجاب على حسابها بتطبيق “إنستجرام”.

يذكر أن لم يتخط فيلم “أشباح أوروبا” إيرادات نصف مليون جنيه في أيام عرضه الأولى، حيث وصلت إيراداته إلى 343 جنيه، بعد يومين من عرضه في دور السينما المصرية، رغم أنه اعتلي قائمة الإيرادات اليومية لشباك التذاكر، لكن حسب مقارنة إيراداته مع الأفلام السابقة فإن معدل إيراداته يعتبر ضعيفا خصوصا بعد تأجيل عرضه أكثر من مرة .