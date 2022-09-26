ميرهان حسين… بإطلالة جريئة وفستان مكشوف أظهر التاتو على البحر بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة ميريهان حسين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بفيديو جديد لها خلال استمتاعها بالإجازة الصيفية.

ظهرت ميريهان حسين في الفيديو بإطلالة صيفية جريئة، حيث ارتدت فستان ذو قصة غير تقليدية و ذا أكمام مكشوفة ولكن أتسم بأنه جمع بين ألوان الصيف المبهجة مما زاد من جاذبيتها.

أنتعلت ميريهان حسين حذاء صيفي مسطح، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، كما كشف فستان ميريهان حسين عن رسمة التاتو، ونال الفيديو إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريهان حسين على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.