نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ريم البارودى …بإطلالة جريئة بالمايوه تثير الجدل في أحدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ريم البارودي جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، بعدد من الصور خلال تواجدها في شرم الشيخ لقضاء اجازة الصيف.



وظهرت ريم البارودي في الصور، وهي تسبح في حمام سباحة وترتدي نظارة، ونالت الصور إغجاب الكثير من متابعيها وتفاعلوا معها بالعديد من التعليقات.



أحدث أعمال النجمة ريم البارودي مسلسل “نقل عام”، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.



من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية و منها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.