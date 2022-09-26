ميريام فارس… بإطلالة جريئة على البحر عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على مشاركة متابعيها عير حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور جديدة.

لفتت ميريام فارس الأنظار في الصور بإطلالة صيفية، وارتدت ملابس البحر ذات اللون الأسود ونسقت معه كاش مايوه أنيق جمع بين اللون الأبيض والأحمر ما منحها إطلالة مثيرة للجدل.

تزينت ميريام فارس بيعض الإكسسوارات العصرية التي زادت من أناقتها وارتدت خلخال أنيق، ونالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية و الغير مبالغ فيها.