تارا عماد… بإطلالة جريئة فى أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان الروعه والجمال

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة، تارا عماد، مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى إنستجرام.

وتألقت تارا عماد بإطلالة جذابة وجريئة حيث ارتدت فستان أسود تميز بقصة ناعمة، واعتمدت ماكياج لافت أبرز ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل “سوتس بالعربى” خلال الماراثون الرمضانى 2022، وشاركها البطولة آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وأسماء جلال، ومصطفى درويش، وهدى المفتى، وخالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، وعدد آخر من الفنانين.

وكان مسلسل “سوتس بالعربى”، سيناريو وحوار محمد حفظى وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.