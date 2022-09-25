ريم البارودي… بإطلالة جديدة ساحرة تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها صوراً، عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت ريم البارودي بإطلالة جذابة مرتديه فستان قصير بصيحة الكتف الواحد، باللون الابيض، نالت إعجاب متابعيها.

أحدث أعمال ريم البارودي مسلسل “نقل عام”، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم: محمود حميدة، محمد محمود عبدالعزيز، ميرهان حسين، أميرة أديب، نور خالد النبوي، وآخرين.

من أهم أعمال ريم البارودي مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل حلقت الطيور نحو الشرق، ومسلسل حدائق الشيطان، ومسلسل قلب امرأة، ومسلسل نقطة نظام، ومسلسل أزهار، أما عن الأفلام فشاركت في باقة من أروع الأعمال السينمائية و منها: امرأة هزت عرش مصر، الهاربتان، الفيل في المنديل، يا انا يا هوه، واستطاعت من خلالها أن تثبت تألقها في مجال الفن.