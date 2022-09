نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ريم مصطفى… بإطلالة ساحرة تخطف الأنظار باللون الاصفر .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة ريم مصطفي، أنظار جمهورها في أحدث إطلالاتها من مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولي.

وشاركت ريم مصطفى، صور جديدة عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، متألقة في إطلالة بسيطة تبرز أنوثتها.

وظهرت ريم مصطفي في الصور مرتدية فستان أصفر لامع أبرز أنوثتها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا عبر كتفيها بطريقة جذابة، ولاقت صورها تفاعل وإعجاب كبير من جمهورها.

ومن ناحية آخري، تصدر مسلسل “طير بينا يا قلبى” للنجمة ريم مصطفى، قائمة الأعلى مشاهده على منصة watch it الرقمية، يعرض العمل على قناة ON الساعة 8 مساء، وعلى قناة ON دراما الساعة 10 مساء.

مسلسل طير بيينا ياقلبي

يعتبر مسلسل “طير بينا يا قلبى” البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفى فى الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول الأسرة ومنظومة التعليم، كما يسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التى يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.

ويشارك في بطولة مسلسل “طير بنا يا قلب”، ريم مصطفى، بسمه، دنيا ماهر، نور محمود، ليلي حسين، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هاله فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام،اسماعيل فرغلي، ماجده منير، الطفله ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب – إسلام شتا – أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار وإنتاج شركة “آرت ميكرز” للمنتج أحمد عبدالعاطي.

آخر أعمال الفنانة ريم مصطفى

شاركت ريم مصطفى فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل “suits بالعربى” إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.