مى عمر… بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور عبر انستجرام .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - خطفت الفنانة مي عمر الأنظار في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث تألقت بفستان رقيق بلون فوشيا، ولاقى إعجاب متابعيها وجمهورها.

حيث نشرت الفنانة مي عمر على حسابها صورة لها بفستان فوشيا مع لمسات ميكب خفيفة وشعر بني منسدل وعلقت عليها شاكرة المصممة وأبدت إعجابها بالفستان، وتفاعل مع منشورها عددًا من النجوم والفنانات، وجمهورها ومتابعيها.