نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ليلي أحمد زاهر… بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور لها .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت ليلي أحمد زاهر صورة جديده لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام. وظهرت ليلي في الصور بإطلالة أنيقة ، مرتدية جمبسوت باللون الفضي ومعتمدة علي المكيب الناعم. تتميز ليلى، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها. وتحرص ليلى أحمد زاهر على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتها ورشاقتها ووزنها، وذلك بعد خسارتها العديد من الكيلوجرامات.