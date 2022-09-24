ياسمين الخطيب… بإطلالة جريئة في أحدث ظهور باللون الاسود تخطف الأنظار .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الإعلامية والفنانة “ياسمين الخطيب” جمهورها بأحدث إطلالتها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث قامت بنشر صورة لها بفستان أسود قصير وكتبت: “أفضل هدية ممكن أن تقدمها لشخص ما هى الوقت والاهتمام”.

إطلالة ياسمين الخطيب:

وظهرت ياسمين الخطيب في الصورة بفستان أسود قصير وتركت شعرها منسدلا على كتفها مع بعض اللمسات الرقيقة من المكياج الداكن مما أدى لتفاعل الجمهور على الصور بشكل كبير من خلال خاصية اللايك.