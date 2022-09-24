مايان السيد … بإطلالة جريئة في أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الممثلة المصرية مايان السيد الجمهور مجموعة صور ومقاط فيديو وثقت من خلالها إطلالتها في مهرجان القاهرة للدراما، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت مايان وقد إرتدت فستاناً طويلاً وواسعاً باللون الأحمر القاتم، من صيحة الـ off shoulder يشبه فساتين أميرات ديزني، ونسقت معه أقراط مميزة لأذنيها.

ومن الناحية الجمالية، رفعت مايان السيد شعرها بالكامل عن وجهها إلى الأعلى، وطبقت ماكياج قوي يليق بالمناسبة وبملامحها.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع إطلالة مايان هذه، وعبروا عن إعجابهم الكبير بالمنشور.