جميلة الجميلات نرمين الفقي… بإطلالة ساحرة فى أحدث ظهور .. شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها، حيث ارتدت فستانا أحمر، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “انستجرام”.

وعلقت الفنانة نرمين الفقي على إطلالتها: “مهرجان القاهرة للدراما في انطلاقته الأولى”، وأضاف السيناريست عمرو محمود ياسين تعليقا برمز “قلوب حمراء”، وعلق أحد المتابعين: “الجمال كله”.

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عُرض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني 2022

“الكبير أوي 6” تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.

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