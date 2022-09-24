ياسمين عز … بإطلالة ساحرة باللون الاسود في أحدث ظهور .. شاهد الان

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الأمر في بعض الأحيان تعتبر ذلك تدخل في حياه الزوجة الخاصة، وخصوصية بعض الزوجات.

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محمد يوسف

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