نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ياسمين عز … بإطلالة ساحرة باللون الاسود في أحدث ظهور .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل
ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الإعلامية ياسمين عز صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وظهرت ياسمين عز في الصورة باطلالة أنيقة باللون الاسود ، واعتمدت مكياج جذاب مما نال اعجاب متابعيها.
وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الأمر في بعض الأحيان تعتبر ذلك تدخل في حياه الزوجة الخاصة، وخصوصية بعض الزوجات.
وعلقت ياسمين عز: “ايه المشكلة لما تكون حماه الزوجة معاها مفتاح شقتك لأنها مثل أمك الثانية، وده أمان ليكي ولو والدة الزوجة هي اللي دخلت البيت هيبقى عادي بالنسبة لك”.