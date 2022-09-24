إنتصار… لو شفت بنتى بتباس هشجعها مش هصوت لانه تمثيل بالفيديو

ابو ظبي - احمد الجزار - قالت الفنانة انتصار: ” بنتي حرة تعمل اللي هي عيزاه ولو شوفتها بتتباس مش هصوت وأقول يالهوي إيه ده عشان البوس عادي” ، ونفت أنه صرحت في أحدى البرامج أنه عادي بنتي تتباس.

وتابعت الفنانة انتصار، السوشيال ميديا بتقولني كلام ودلوقتي انتم بتثبته الحدث، ثم واجهتها مذيعة برنامج عقارب الساعة، المذاع عبر قناة النهار، بأنها قالت في أحد البرامج: ” عادي بنتي تتباس والأفلام كلها بوس فليه أنا أمنعه؟”، لترد انتصار: ” أنا قولت كدا يا شيخه.. الواحد بيقول حاجات وينسى بردو.. الصدق بيبقى واخد الواحد مش عارفة”.

وأضافت: “أن التمدن والتحضر والإجابات الراقية بتخلي الواحد يقول آي حاجة، أنا بشوف أفلام اجنبي كتير ، وبشوف إن البوس عادي .. مش هتخض وأقول اتباست يلهوي .. لا معنديش الكلام دا”.

وكانت الفنانة انتصار قد شنت هجومًا حادًا على مروجي الشائعات

ضدها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها مادة مثيرة لأنها صريحة فيما تقول.

وأضافت أن :”الناس مش متعودة على الصراحة، ولما تطلعي تقولي الحقيقة الناس تستغرب، ويخافوا يصدقوا وبيهجموا”، قائلة:”أنا مقلوتش أني بشاهد الأفلام الإباحية أساسًا، وفي حد يبدأ خبر والكل يمشي وراه، ومحدش يجتهد يشوف الخبر الأساسي ويستغرب من هذا الأمر وفي ناس كبيرة لم تهتم بمشاهدة مقطع الفيديو والتحقق من الأمر”.

وأكملت الفنانة انتصار :”أنا مادة مثيرة، وواضحة، وصريحة، وهذا الأمر يسبب أن الكثرين يردون الصعود على أكتافي والظهور وعمل قصة”، قائلة: “إنه بعد ذلك تحصل فتنة، ونار في الهشيم، وما يحدث هو فراغ”.