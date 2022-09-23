حكايات نيكول سابا …المثيرة تشعل مواقع التواصل الإجتماعى وعلاقتها بالزعيم عادل إمام .. شاهد الان

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ابو ظبي - احمد الجزار - أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أنها شخصية خجولة جداً، على الرغم من الحالة التي تظهر بها في الأعمال التى تقوم بتجسيدها.

وأضافت النجمة اللبنانية نيكول سابا، خلال حوارها ببرنامج معكم، المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تحب مصر، و تأتى القاهرة كل فترة.

ولفتت نيكول سابا إلى أن لديها طفلة تسمي نيكول الصغيرة، وأن والدتها هى من تتولى تربية طفلتها وأنها تنتمى لـ المدرسة القديمة فى التربية، وأنها تحب الالتزام، و هناك حدود، ولا تقبل بالغلط.

وقالت أنها تزوجت فى عام 2012، و أن الزواج إلتزام، وفى حالة الإنجاب تكون هناك التزامات أكثر.

وأضافت أنها عندما تزوجت حدث أزمة كبيرة بسبب زواجها من فنان.



ولفتت إلى أن زواجها نال اعتراض من قبل الكثير، على الرغم من زواج الفنانة منى زكي، من الفنان أحمد حلمي، فهما مشاهير.



وأشارت إلى أنه فى بداية الزواج حدث بعض المشكلات، ولكن الحمد لله متزوجين منذ 10 سنوات.

وتابعت :” فرحى كان معمول له أغنية مخصصة، و البعض يسترجع الفرح، ويشاهده”.

وأستكملت :” حدث لى شئ غريب فى ليلة الفرح، فوالدي دخل المستشفى، وتم استكمال الفرح، دون والدي، وتوفى بعد الفرح بـ 4 أشهر”

وأضافت أن أى شخص يأتى لمصر يحقق نجاح كبير.

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أن يوم فرحها حدث به بعض الأشياء الصعبة، وهو تعب والدها فى الصباح، و الاتصال الإسعاف، و الحجز فى المستشفي، ولم يحضر حفل الزفاف، معلقة :” بابا دخل المستشفى يوم فرحي فى أول زواجي”.

وأضافت أنها أقامت الفرح بدون والدها فى الكنيسة، وبعد الانتهاء من الفرح ذهب له المستشفي بـ ملابس الفرح.



ولفتت إلى أن هذا الموقف من أصعب المواقف، وأكدت أن والدها توفى بعد الفرح بـ 4 أشهر.

أكدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، أن كل مرحلة فى حياتها كانت لها مميزة، وأن علاقتها بالجميع مميزة فى مجال الفن.

وأضافت أنها سعيدة بالتمثيل مع الزعيم الكبير عادل إمام.



ولفتت إلى أن زعيم قلبي هو عادل إمام، بعد أذن زوجي، وطالبت الجميع بالدعاء له بالصحة و العافية، و أن يبعد عنه الشائعات.



وقامت نيكول بإرسال قبلة لعادل إمام على الهواء، معلقة :” له مكانة فى قلبي كبيرة”.



وأجابت على سؤال :” كنتى فتاة أحلام الشباب بعد هذا الفيلم قائلة: الفيلم كسر الدنيا، وكان مميزا”.

وأضافت أنها تعرضت لـ مشكلات كثيرة بعد هذا الفيلم.



ولفتت إلى أن البعض وضعها فى دور الجميلة، والأدوار المغرية.