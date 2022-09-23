بطولة هيفا وهبي .. اول تسريب للمشهد المحذوف من فيلم”أشباح أوروبا” .... شاهد الان

ابو ظبي - احمد الجزار - شوقت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الجمهور لفيلمها الجديد “أشباح ألوروبا” والذي كانت قد شهد أزمات عدة أخرت إصداره.

وشاركت هيفا وهبي الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي للفيديو الدعائي الخاص بالفيلم، وعلقت: “أشباح أوروبا، يعرض الآن في صالات السينما، الفيلم الذي انتظره الجميع، فيلم “أشباح أوروبا” يُعرض الآن في جميع دور العرض السينمائي. مشاهدة ممتعة للجميع”.

ويدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفي خاطر شخصيات توأم، ما يعنى أنهم سيقدمون 6 شخصيات مختلفة.

لاقى الخبر تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين تفاعلوا معه وشاركوعه عبر صفحاتهم الخاصة.