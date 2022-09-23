نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سما المصري… تتصدر التريند وتصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد الان على موقعنا والان مع التفاصيل

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة سما المصري صورة لها، عبر حسابها الشخصي علي أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

تاتو سما المصري

وفي هذه الصورة حاولت تقليد لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجهة طريقة الوقوف وعلّقت بالقول: “كريستيانو مين والناس نايمين”.

نيولوك سما المصري

أشارت سما المصري من خلال صورة لها أنها اعتمدت لوك جديد، لكنها لم تظهره بهذه الصورة بالكامل، ووعدت المتابعين بمفاجأة ستبهرهم، وكان ذلك على حسابها الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت سما على هذه الصورة قائلة: “وبدأت ملامح اللوك الجديد من فوق بس.. لسه الباقي خليها مفاجأه… هابهركوا”.

من هي سما المصري

سما المصري

سما المصري هي راقصة وممثلة ومغنية مصرية من مواليد يوليو 1976، واسمها الحقيقي سامية، أنهت سما من دراستها الجامعية بكلية” الآداب” قسم اللغة الإنجليزية، ثم حصلت على ليسانس آداب وتربية.

ذهب سما إلي القاهرة وحدها، وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة وبعد ذلك تركته ثم عملت فترة في البورصة في العلاقات العامة والتسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.

عملت سما في بدايتها كمذيعة في قناة المحور الفضائية،وكان ذلك بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.

حملة سما ضد الأخوان

نظرية عمتي

قامت سما بعمل بتصوير العديد من الكليبات الغنائية، والتي كانت تحارب بها الإخوان في مصر منذ نهاية عام 2012، حيث قامت بطرح فيديو كليب يحمل اسم “المانجا” ثم توالت أغانيها.

كليبات سما المصري

قامت سما المصري بعمل العديد من الكليبات الغنائية مثل: فيديو كليب “منفسنين”، وفيديو كليب” يا أحمد ياعمر “، وفيديو كليب” متخافش مني”، وفيديو كليب “مابلاش من تحت يا حودة”، وفيديو كليب” متخافش مني”.

أفلام سما المصري

شاركت سما المصري في العديد من الأعمال التليفزيونية وهي:

ـ شاركت عام 2004 في فيلم “صايع بحر”

ـ شاركت عام 2008 في فيلم “الداده دودي”

ـ شاركت عام 2010 في فيلم “بنتين من مصر”

ـ شاركت عام 2011 في فيلم “علي واحدة ونص”

ـ شاركت عام 2013 في فيلم “نظرية عمتي”

ـ شاركت عام 2014 في فيلم “إمبراطورية مين”

ـ شاركت عام 2015 في فيلم “الشايب”